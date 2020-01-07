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В Украине будут оказывать антикризисную помощь семьям

07.01.20 18:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, правительством вводится своевременная профессиональная помощь, направленная ​​на быстрый выход из кризисной ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.

«Для помощи таким семьям правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных громадах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни», – сказал он.

Как уточняется, правительство меняет подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предупреждение попадания украинцев в такие ситуации. «Речь идет о большем количестве специалистов социальной работы, внедрение принципа "деньги ходят за человеком" – когда начисление средств будет происходить напрямую, а также о новом механизме социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции до программы по всем выплатам», – говорится в сообщении.

Эффективная адресная социальная поддержка семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предусмотрена Программой деятельности Кабинета министров Украины. Она утверждена в сентябре 2019 года. Документом определены ключевые направления работы министерств. Они детализированы – по каждой из 78 этих целей Программы опубликована концепция и индикаторы, по которым будут измеряться их достижения. Документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица по каждой из концепций могут дать обратную связь.

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