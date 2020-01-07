От развития до продвижения: Предприниматели Донбасса поделились личными советами ведения успешного бизнеса

Представители малого и среднего бизнеса Донецкой и Луганской областей поделились своими принципами ведения успешного бизнеса, а также действенными советами для новичков.

Так, главный совет владелицы бизнеса по ремонту и перетяжке мягкой мебели Татьяны Сушко – «Инвестируйте в себя для процветания вашего бизнеса». «Начало моей предпринимательской деятельности можно сравнить со стрельбой по воробьям. У меня была идея, желание реализоваться, но наиболее успешным фактором стала готовность учиться всему новому. За два года существования моего производства я посетила много бизнес-тренингов, которые дали мне теоретические знания ведения бизнеса. Сегодня я уже понимаю, куда я иду и самое важное – куда я хочу прийти. У меня расписаны бизнес-процессы. Прописана стратегия развития на ближайшие 5 лет», – поделилась она.

Совет Сушко: «Успешные предприниматели никогда не перестают инвестировать в наиболее мощный, эффективный и лучший инструмент бизнеса – в самих себя. Они читают книги, информационные рассылки о бизнесе и маркетинге. Наиболее успешные предприниматели посещают семинары по бизнесу и маркетингу, различные мастерские и курсы, бизнес-тренинги. Присоединяются к деловым ассоциациям и клубам, а также они поддерживают связь с другими опытными деловыми людьми, чтобы почерпнуть секреты их успеха и установить собственные цели и задачи. Они делают это, потому что знают, что образование – это непрерывный процесс».

А владелец мини-пекарни Евгений Молчанов считает, что главное в бизнесе – это покупатели. «У меня всегда была четкая цель, понимание, чем я хочу заниматься, а также позитивный настрой, несмотря на все преграды, стоящие перед каждым предпринимателем, и настойчивость и вера в то, что все будет хорошо. А главное в каждом бизнесе – это покупатели. Я делаю все, чтобы они выбирали именно мое заведение и мои изделия. Это кропотливая работа, и я ее очень люблю», – сказал он.

Совет Молчанова: «В каждом бизнесе главное не продукты и услуги, которые вы продаете. В каждом бизнесе главное не цены, которые вы устанавливаете на ваши товары и услуги. В вашем бизнесе главное не конкуренция и способы ее преодоления. В вашем бизнесе все дело в покупателях, или клиентах. В конце концов, ваши покупатели – это те люди, от которых зависит взлет или падение вашего бизнеса. Все, что вы делаете в бизнесе, должно быть ориентировано на покупателей. Работайте ради клиентов, а не ради денег».

Владелица семейной студии красоты Анна Нечепуренко рекомендует относиться серьезно и с любовью к тому, что делаете. «Мне очень повезло, потому что мой бизнес – это мое любимое дело. Я стараюсь вкладывать всю любовь в то, чем занимаюсь. Радовать своих клиентов, всегда быть креативной. Для меня очень важно, чтобы атмосфера в моем заведении была насыщена позитивом. А это возможно только тогда, когда любишь то, чем занимаешься», – считает она.

Совет Нечепуренко: «Ваш бизнес не может претендовать на успешность и эффективность до тех пор, пока вы сами действительно не поверите в него, а также в товары и услуги, которые вы продаете. Слишком многие владельцы бизнеса относятся к тому, чем они занимаются, недостаточно серьезно и, в конце концов, сталкиваясь с трудностями и теряя мотивацию, опускают руки. Также они становятся жертвами скептиков, которые не воспринимают их всерьез. Прежде всего, необходимо любить свое дело. Получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. И никогда не сомневаться в своем успехе».

А владелица кофейной лавки Татьяна Андреева советует не стесняться себя продвигать. «Можно сказать, что веру в себя и в свой бизнес мне дали тренинги для предпринимателей, в которых я участвовала. Там я поняла очень важную вещь, что не надо стесняться в продвижении себя и своего бизнеса. Сначала я не очень понимала, как можно заявить о себе, у меня обычная кофейная лавка. Теперь у меня есть большой опыт и я знаю как себя рекламировать и продвигать», – рассказала она.

Совет Андреевой: «Если никто не знает, кто вы такой, что вы продаете и почему клиенты должны у вас это покупать, то вы двигаетесь в неверном направлении. Самопродвижение – это один из самых прибыльных инструментов маркетинга. Необходимо пользоваться благоприятным моментом, чтобы о вас и вашем бизнесе узнали как можно больше людей. Не стесняйтесь заявлять о себе».

Напомним, ранее предприниматели Донетчины рассказали, как спасаются от усталости и и эмоционального выгорания.

Источник: Бізнес-Схід