В Константиновке горела многоэтажка: В ловушке оказалась семья с ребенком

Сегодня, 7 января, в Константиновке (Донецкая обл.) в результате пожара пострадала женщина, спасено 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

Так, в 11:18 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре, который произошел на ул. Трудовая. Пожар возник в квартире на 2-м этаже 4-х этажного жилого дома. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 16-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.

«При проведении разведки пожара спасатели обнаружили на 4 этаже семью из 3 человек, которая нуждалась в помощи. Пожарные с помощью автолестницы спасли мужчину 1984 г . р., женщину 1988 г . р. и ребенка 2013 г . р», – говорится в сообщении.

Также в результате пожара пострадала женщина 1938 г . р., которая пыталась самостоятельно потушить пламя. В результате пожара хозяйка квартиры получила термические ожоги рук и лица, от госпитализации отказалась.

Пожарные локализовали пожар в 11:37 и ликвидировали в 12:05.

Причины пожара устанавливаются.

От Главного управления привлекалось 14 человек личного состава и 3 единицы техники.