Пушилин покинул Донецк: Как праздновали Рождество в храмах «ЛНР» и «ДНР» (Фото)

Со вчерашнего вечера Рождество Христово отмечают во всех храмах и соборах на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, передают «Донецкие новости».

В «ДНР» главные рождественские мероприятия традиционно проходят в Донецке в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Однако на момент данной публикации ни пресс-служба Донецкой епархии УПЦ, ни «республиканские» ресурсы, ни очевидцы не отражают, как проходило ночное богослужение в данном соборе.

Вечером 6 января в Донецке рождественская служба началась в храме Андрея Первозванного, данное мероприятие запечатлели местные фотографы Евгения Карпачева и Сергей Голоха.

В Горловке в канун праздника Рождества Христова в Богоявленском кафедральном соборе всенощное богослужение совершил митрополит Горловский и Славянский Митрофан. Затем для прихожан звучали колядки в исполнении хора духовенства собора, младшего и юношеского хоров воскресной школы.

При этом «глава ДНР» Денис Пушилин встречал Рождество вне Донецка. Он с семьей сегодня посетил службу в Свято-Николаевском храме, расположенном в поселке Ясиновка (город Макеевка).

В «ЛНР» главные празднества прошли в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске. Здесь ночную литургию провели митрополит Луганский и Алчевский Митрофан и епископ Беловодский Павел. В 14:00 (по мск) началось вечернее богослужение, по окончании которого состоится вечер колядок, а самым маленьким участникам будут вручены рождественские подарки.

В Ровеньках в канун праздника Рождества Христова ночную службу провели в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В «ЛНР» не уточняют, где встретил христианский праздник «глава республики» Леонид Пасечник.

Ранее сообщалось, как на подконтрольной украинской власти части Донетчины встретили Рождество в Свято-Успенской Святогорской Лавре.