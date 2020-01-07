На КПП «ДНР» пересчитывали литры молока: Ситуация в пунктах пропуска днем 7 января (Фото)

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе, передают «Донецкие новости».
По состоянию на день сегодня, 7 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Петр: «12:00. На Каргиле – основная очередь от моста, льготная – машин 20»;
- Светлана: «12:25. Каргил в сторону Украины – основная очередь машин 60+/- и льгота – 7 машин»;
- Петр: «13:00. На Каргилле пешей очереди нет, человека три»;
- Елена: «13:50. На Марьинке в Донецк пешая очередь – мало людей»;
- Наталья: «14:00. Сегодня на Каргиле на въезд в Донецк тщательно проверяли все сумки. Все вытаскивали и проверяли, пересчитывали сколько литров молока и т.п. Ехали с ребенком, но это не помешало проверить вещи в салоне. Угрюмые, злые»;
- Наталья: «14:15. На Каргиле в сторону Донецка – 50 основной очереди и 20 льготы».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Анна: «По состоянию на 11:30 на Еленовке в Украину – машин 5, на Донецк – никого. На "Новотроицком" – никого в обе стороны»;
- Александр: «12:10. Еленовку за 30 мин. прошел в сторону Мариуполя. Новотроицкое – за 15 мин.»;
- Алексей: «13:05. Еленовка. Пускают очень медленно. Очередь – 40 авто»;
- Александр: «14:10. На Еленовке – очередь 5 машин перед шлагбаумом, пеших – никого».
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Мария: «13:00. Горловка – в обе стороны пеших по приезду автобуса, на ДНР работает 2 окна»;
- Андрей: «13:42. На Горловке в сторону Украины – очередь до полиции, машин 40+/-. Пока стою, только 1 заезд был»;
- Ольга: «14:25. За полчаса на КПП "Горловка" проезжает машин 15-17, но это перед полицией, дальше пока не знаем».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»)
- Алексей: «Октябрь в 8 утра было сразу на заезд. Дорога – скользковато местами до Старобешево, но чистила техника до Тельманово. На нулевом блокпосту – минут 20, в Украине – минут 40. Некоторые микроавтобусы отправляли на полный досмотр».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. При этом, судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинский стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения очередей нет: