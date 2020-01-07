Новый бизнес: В «ДНР» организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров

В «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подуонтрольной Украине территории. Это связано с тем, что до 8 января на период приостановления действия комендантского часа в «ДНР» было запрещено ездить с украинскими госномерами, передают «Донецкие новости».

Как сообщают пересекавшие в эти дни линию разграничения, услуги по хранению «республиканских» номеров предлагают, например, в поселке Еленовка – в частных домах, расположенных ближе к контрольно-пропускному пункту «ДНР».

Также люди выходят из ситуации иным способом – берут с собой знакомых, которые перед линией разграничения забирают номера «ДНР», а по возвращению человека с подконтрольной Украине территории – опять встречают их на КПП.

«Многие относили на Еленовке номера на хранение в ближайший дворик или передавали кому-то, кто ехал в Донецк», – подтверждает «Remus».

«Приехали на КПП "Еленовка" на выезд из ДНР. После прочтения тем и паники ехали на ДНР-номерах. Так вот, на Хорошово на посту военный с огромным удивлением переспросил: на ЭТИХ номерах в Украину? Типа, я дурак или прикалываюсь. Я объяснил насчет требований, он: "Ну ладно, как хотите". Возле КПП "Еленовка" таких было много, откручивали, меняли и сдавали на "хранение" местным», – сообщает Иван.

Но на самих КПП «ДНР» подобных «камер хранения» нет. «Я поддался панике последних дней и двигаясь на линию разграничения, взял полный комплект – республиканские номера и техпаспорт. Техпаспорт предъявил сотрудникам ГАИ, вопросов о наличии номеров не задавали, повесить их вместо украинских тоже не требовали. Кстати тоже примечательно – полицейские сообщили, что на КПП работает "камера хранения" для номеров, задал вопрос на самом КПП – чувак просто рассмеялся», – рассказывает дончанин Андрей.

В течение 5-7 января жители отмечают, что в «ДНР» продолжают останавливать с украинскими автономерами. При этом поведение представителей «ГАИ ДНР» уже «поспокойнее» – если «республиканские» документы на автомобиль в наличие (или хотя бы есть ксерокопии, а также фотография номеров «ДНР»), то в направлении линии разграничения разрешают ехать на украинских номерах. Тем не менее, остались еще проблемные точки – на выезде из Донецка, в районе Горловки, а также на блокпосту около пгт Старобешево.

Руслан: «На выезде из Донецка, если нет номеров, будьте готовы... Чем все закончится, зависит о ситуации»;

Андрей: «Ехал из Донецка в Артемовск (Бахмут) на украинских номерах, по пути не встретилось ни одного поста. Зато на въезде в Горловку минут 15 провел в вагончике, пока переписывали данные и шмонали телефон. На вопрос "Это досмотр из-за украинских номеров?" Ответ: "Да"»;

Василий: «Чем ближе ГАИ к блокпосту, тем меньше вероятность возникновения проблем. За исключением доблестных горловских парней»;

Наталья: «Майорск – Донецк ехали с украинскими номерами. Остановили в Горловке, спросили – знаем ли мы о номерах, и отпустили»;

Анатолий: «Из Еленовки в Донецк на украинских номерах заехала дочь. Спросили – есть регистрация ДНР, и отпустили»;

Алексей: «На Старобешево, на посту ГАИ, останавливали всех с украинскими номерами. Приглашали культурно внутрь, где переписывали водительские удостоверение и делали ксерокопию техпаспорта ДНР. Потом мы ехали без проблем до блокпоста».

Андрей: «Когда ехали на Майорск, гайцы остановили 1 раз пока – попросили фото ДНР-талона, показал – отпустили».

Что касается мониторинга номеров в телефонной книге человека, то дончане считают, что это больше «психологическое давление» – представители «ДНР», прежде всего, смотрят на реакцию владельца смартфона. Причем, людям предлагают совершить с телефоном разнообразные действия. «Переписываешь IMEI, список последних номеров. Причем, записывают – с кем общался, ну, и задают вопросы – "а это кто?", "а зачем сюда звонили?" У меня сложилось впечатление что это просто "пресс" без какой-либо осмысленной цели», – считает Андрей.

«Иногда просят переписать по три номера на каждую букву из телефонной книги. Я так на Старобешево писала. Полное ФИО, прописка, и потом пронумеровывать по порядку строки. Да! Название номера обязательно должно соответствовать записи в телефоне! Проверяли! Знакомые за неделю до меня ездили – тоже самое, "исполняют" на Старобешевском посту ГАИ. Смотрят на реакцию человека и, если возникают сомнения, начинают давить в этом направлении», – констатирует Наталья.

Как сообщалось ранее, 1 января в «ДНР» начали массово задерживать водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера, – при отсутствии «республиканских» номеров их отправляли в местные отделения «полиции». Ситуация продолжилась и в следующие дни. В «ДНР» это связывали с отменой на период 31 декабря – 8 января действия комендантского часа и усилением в этой связи мер безопасности в «республике». Жители отмечали, что делается это все по приказу «министра МВД ДНР».

Также в период отмены комендантского часа при проверках на улицах Донецке ночью граждане с украинскими паспортами, несмотря на донецкую прописку, вызывали повышенное внимание у «МВД ДНР».