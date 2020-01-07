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В «республиканских» тюрьмах: В «ДНР» рассказали, какие виды свиданий предлагают осужденным

07.01.20 17:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» осужденным, находящимся в местах лишения свободы, могут предоставляться краткосрочное свидание (до 4-х часов) и длительное (до 3-х суток). Об этом в интервью местной газете рассказала пресс-секретарь «службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР» Татьяна Демченко.

«Тем, кто находится в участке усиленного контроля, предоставляется одно краткосрочное свидание в месяц и одно длительное свидание один раз в три месяца. А осужденным, которые находятся в участке ресоциализации, предоставляется одно краткосрочное свидание в месяц и длительное свидание один раз в два месяца», – заверила она.

Демченко дополнила, что краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными лицами в присутствии представителя «исправительного учреждения». Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания и только с близкими родственниками.

Как сообщалось ранее, 31 декабря в предновогоднюю ночь в «республиканских» местах лишения свободы свидания были запрещены.

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