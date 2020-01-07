ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию по отводу вооружений на Донбассе, – СЦКК

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах о ситуации по Донбассу предоставляет недостоверную информацию о якобы нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения. Об этом сегодня, 7 января, сообщает Украинская сторона СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе).

«В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса". Украинская сторона СЦКК информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения», – говорится в сообщении.

В СЦКК напомнили, что согласно Минских договоренностей, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО (реактивная система залпового огня, – ред.), тактические ракеты. «Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет», – уточнили в ведомстве.

«Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении информации оборонного характера», – заключили в Украинской стороне СЦКК.