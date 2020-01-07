Розыск пропавших и похищенных людей: На Донетчине работает следственная группа для сбора ДНК-образцов

В полиции Донецкой области обновлена следственная группа для сбора ДНК-образцов с целью розыска пропавших и похищенных людей. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«В целях совершенствования работы по расследованию фактов пропажи без вести и похищения граждан, идентификации неопознанных трупов в следственном управлении ГУНП в Донецкой области функционирует рабочая группа по координации и контролю состояния раскрытия и расследования уголовных производств по ст. ст. 115, 146 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
По информации полиции, члены рабочей группы осуществляют прием граждан и отбор биологических образцов по адресам:
- руководитель группы – заместитель начальника управления – начальник отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица СУ ГУНП в Донецкой области подполковник полиции Лукьянчук Дина Валерьевна, г. Мариуполь, проспект Нахимова, 86 (тел. +38 097 386 93 49);
- старший следователь – криминалист отдела расследования преступлений против жизни и здоровья лица СУ ГУНП в Донецкой области майор полиции Гаряга Ирина Олеговна, г. Мариуполь, проспект Нахимова, 86 (тел. +38 067 761 46 61);
- старший следователь по особо важным делам (ОВД) – криминалист отдела расследования преступлений против жизни и здоровья лица СУ ГУНП в Донецкой области майор полиции Хижняк Татьяна Сергеевна, г. Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Садовая, 149 (тел. +38 050 582 61 38);
- старший следователь по ОВД – криминалист отдела расследования преступлений против жизни и здоровья лица СУ ГУНП в Донецкой области подполковник полиции Резник Павел Геннадиевич, г. Селидово, ул. Пушкина, 7 (тел. +38 050 563 94 45);
- старший следователь – криминалист отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица СУ ГУНП в Донецкой области подполковник полиции Стародуб Дмитрий Сергеевич, г. Краматорск, ул. Академическая, 25 (тел. +38 095 454 12 35);
- старший оперуполномоченный отдела розыска преступников, без вести пропавших граждан и их оперативно-справочного учета УКР ГУНП в Донецкой области подполковник полиции Кравец Сергей Геннадиевич, г. Мариуполь, проспект Нахимова, 86 (тел. +38 096 398 10 62);
- оперуполномоченный отдела розыска преступников, без вести пропавших граждан и их оперативно-справочного учета УКР ГУНП в Донецкой области старший лейтенант полиции Левадная Анастасия Владимировна, г. Мариуполь, проспект Нахимова, 86 (тел. +38 068 242 44 97).