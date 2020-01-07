Розыск пропавших и похищенных людей: На Донетчине работает следственная группа для сбора ДНК-образцов

В полиции Донецкой области обновлена следственная группа для сбора ДНК-образцов с целью розыска пропавших и похищенных людей. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В целях совершенствования работы по расследованию фактов пропажи без вести и похищения граждан, идентификации неопознанных трупов в следственном управлении ГУНП в Донецкой области функционирует рабочая группа по координации и контролю состояния раскрытия и расследования уголовных производств по ст. ст. 115, 146 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

По информации полиции, члены рабочей группы осуществляют прием граждан и отбор биологических образцов по адресам: