16 лет – за написание «ДНР» в кавычках: Освобожденный блогер рассказа о годах плена

Блогер Олег Галазюк был освобожден в ходе обмена удерживаемым лицами 29 декабря. Он – преподаватель философии из ныне временно неподконтрольного украинской власти Тореза (после переименования – Чистяково, Донецкая обл.). За сотрудничество с украинскими СМИ в «ДНР» мужчину «приговорили» к 16 годам «с лишением права осуществлять публикации в средства массовой информации и интернет-ресурсах сроком на 4 года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

Первый раз Галазюк попал в плен в 2014 году. Как рассказал он в интервью «Радио Свобода», второй раз его «арестовали» в День независимости 24 августа 2017 года. «Меня позвали в мариупольскую Ялту (поселок под Мариуполем, – ред.). Я там должен был 7 дней отдыхать. Думаю, что это была провокация, и уже все обо мне знали. Схватили на КПП "Еленовка" (контрольно-пропускной пункт "ДНР", – ред.), при выезде. Одели мешок и повезли обратно в Торез», – вспоминает Галазюк.

В Торезе его отвезли в местное отделение «МГБ». «"МГБ" – это то, что раньше было СБУ, там работают люди, которые раньше работали в СБУ. Среди них были мои ученики, которых я учил в Торезском филиале Харьковского института экономики и рыночных отношений. Они узнали меня, говорили: Олег Дмитриевич, что вы здесь забыли? Поэтому отношение ко мне было более или менее лояльное», – рассказывает блогер.

«Я просидел с мешком на голове трое суток. Три ночи не спал. Они включили "Квартал 95", смотрели и смеялись, а я сидел, прикованный наручниками к батарее с мешком на голове. Начальник этого СИЗО сейчас стал первым заместителем "министра МГБ ДНР". Его дочь поступила на бюджет на подконтрольную территорию Украины», – говорит Галазюк.

Далее его перевезли в «СИЗО» Шахтерска, где он провел еще месяц, затем – «СИЗО» в Донецке.

«Рассвет я увидел через два года. До этого я только раз видел, как месяц отражается в окне. Человек может поднять глаза вверх, а видит только стены подвала. У меня за окном рос одуванчик. И его кто-то сорвал. Для меня этот одуванчик – символ свободы, потому что от него может оторваться этот "парашютик" и улететь, и где-то заново пустить корни», – вспоминает он годы, проведенные в застенках.

За публикации в украинских СМИ в «ДНР» Галазюку вменяли статью по «борьбе с организованной преступностью», что своими материалами он призывал к «разжиганию межнациональной розни» и к «экстремизму». «Я кстати называл своими именами, то есть, что "ДНР" – это территория, не признанная миром, она оккупирована Россией. Был еще вывод так называемого "эксперта", который я обжаловал. По этим выводам то, что я взял слово "ДНР" в кавычки, приравнивалось к преступлению. Я планировал написать статью, которая так и называется: "За кавычки в слове «ДНР» – 16 лет". Все было построено на виртуальных доказательствах. Никто не проводил эксперимент – я ли фотографировал эту технику, никто не выезжал на "место преступления". Например, в 2015 году я выезжал в Киев, в Фастов, но в деле сказано, что я в этот момент находился в Торезе. Адвокат представила справку… что я был 4 месяца на подконтрольной территории. Но "судья" не приняла этот аргумент», – продолжает Галазюк.

«Приговор» Олегу Галазюку в «ДНР» / Фото «Радио Свобода»

Он отметил, что во втором плене его не подвергали пыткам. «Потому что я реально писал об Украине статьи. Меня есть за что преследовать. Я делал фото. А фото считается у них "шпионажем". Хотя, вот я делал фото на собственный фотоаппарат – но не было доказательств того, что я делал эти фото. Однако есть сами снимки. И факт этих "преступлений" фиксируется, что я "вступил в преступный сговор"», – поясняет мужчина.

По его словам, пыткам подвергают тех, кому не в чем сознаться. «Масса людей попадают в тюрьмы –например, перевозчики что-то возят то через "границу", СБУ их вербует, но информацию об этом человеке передают в "ДНР". Человека задерживают. А человек ничего не совершил. И надо какой-то факт, за что ее посадить. И эту невинного человека пытают, пока он не признается», – констатировал блогер.

Как ни странно, но в «тюрьмах» можно было получать информацию из Украины. «В тюрьме у нас был телевизор. Но это были российские каналы. Мы пытались найти Украину. Иногда она там пробивала, при хорошей погоде. Но показательно, что мы пришли в колонию №32, там был цифровой тюнер и уже были ICTV, "1 + 1"», – рассказал бывший пленник.

Как сообщалось ранее, при «ДНР» Олег Галазюк продолжал писать заметки о жизни в Чистяково для украинских СМИ под псевдонимом, был активным в социальных сетях. Первый раз он был «арестован» в «ДНР» в 2014 году, тогда он подвергался пыткам. После первого плена по настоянию друзей блогер выехал в Киев. В столице он пытался найти работу, обращался за помощью в Минобразования, однако, по словам Галазюка, его «отфутболивали». Вскоре после этого Олег вернулся в «ДНР». В 2017 году его «арестовали» повторно, и на свободу он смог выйти лишь спустя 2 года в ходе обмена удерживаемы лицами 29 декабря 2019 года.