Урегулирование ситуации на Донбассе: Политолог сделал прогноз на 2020 год

2020 год будет очень и очень неоднозначным касаемо процесса урегулирования ситуации на Донбассе. Такое мнение выразил политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, сегодня, 7 января, передает «Сегодня.ua».

«С точки зрения тенденций, которые уже проявились, здесь у меня очень противоречивые оценки. Во-первых, какая-то положительная динамика все-таки будет. Скорее всего, в первые месяцы года произойдет разведение войск на трех участках. А вот удастся ли договориться дальше – вопрос. Интересы сторон очень отличаются – и по вопросу процедуры, и по участкам дальнейшего разведения войск», – сказал он.

Что касается прекращения огня в зоне конфликта, то здесь оценка Фесенко скорее скептическая: может быть, удастся снизить активность обстрелов, полностью прекратить боевые действия удастся вряд ли. «Весь наш предыдущий опыт – два десятка перемирий – говорит о том, что эти договоренности не работают. Хотя шанс на прекращение боевых действий все же существует. Он зависит от политической воли, прежде всего, российского руководства. Если Кремль захочет это сделать, я думаю, он сможет надавить на боевиков и обеспечить полное прекращение огня. Но почему я скептик: потому что война на Донбассе выгодна Кремлю как инструмент давления на Украину, который позволяет препятствовать нашему продвижению на Запад», – объяснил политолог.

По его мнению, высока вероятность, что Россия не пойдет на компромиссы по вопросам границы и выборов, и все снова может упереться в тупик. «Тогда осенью 2020 года, я не исключаю, украинское руководство инициирует реализацию "Плана Б". Мы еще не знаем толком, что это такое, есть много разговоров о так называемой "стене". Но что это будет в физическом выражении, сказать сложно. Скорее всего, речь будет идти о существенном изменении стратегии и тактики по Донбассу. То есть акцент будет сделан на том, чтобы минимизировать риски военных потерь. Может, будет ужесточение режима пересечения границы, может, вернутся к вопросу миротворцев… Украина может отказаться продлевать закон об Особом статусе Донбасса, и так далее», – прогнозирует эксперт.

Напомним, состоявшийся в Париже 9 декабря 2019 года Нормандский саммит с участием президентов Франции, России, Германии и Украины оставил после себя больше вопросов, чем дал ответов.