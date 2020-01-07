«Хотите пить – платите!»: Соцсети отреагировали на повышение в «ДНР» цен на алкоголь и сигареты

В «ДНР» планируют поднять стоимость алкоголя и табачных изделий, в частности, за счет роста акцизов на эту группу товаров. Об этом сообщил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов.

«Очень важное сегодня изменение в закон о налоговой системе – повышение акцизов. Мы считаем, что вредные привычки должны быть людьми оплачены. Поэтому мы видим в этом достаточно существенную доходную часть бюджета. Уважаемые граждане, хотите пить и курить – пожалуйста, – платите», – цитируют Лавренова «республиканские» интернет-ресурсы.

Позьзователи соцсетей тут же отреагировали на посыл «министра»:

Слава: «Все для народа! Хотите "дышать" – платите!))»

Диана: «Хотите ездить на авто – платите, хотите дышать – платите, хотите жить – платите. А что сделать, если мы не хотим видеть м*азей у руля?!»;

Дмитрий: «Правильно! Нечего водку новороссии, такую как "Победа" и "50 грамм шахтерские" по 80 рублей (31 грн по местному курсу валют, – ред.), считай даром, продавать. Скажем "нет" украинским сигаретам в народной республике! Поддержим народного производителя соломы в бумаге!)))»;

Люди возмущены, что при подорожании тех же сигарет, не повысится их качество, и так же на прилавках будет или низкопробный российский табак, или «штампованные» в местных подпольных цехах пачки:

Саня: «Какой акциз? В подвале все делаете»;

Егор: «Завезите табак из РФ, за который можно платить, а не сено местное в пачке. Я или из Европы курю, или РФ, от наших – задыхаюсь»;

Руслан: «А можно тогда нормальные сигареты? Или мы за эту дрянь должны будем платить больше?»

Вениамин: «Сигареты "Шахтерские" по 1000 руб. будут. А "Мальборо" из Дебальцево – по 5000 руб.»;

Александр: «А чем не нравится продукция знаменитой на всю новороссию дебальцевской табачной фабрики?)))»

Алексей: «Я лично покупаю в Донецке украинские сигареты, потому что они более-менее нормальные. Которые завозят из России – невозможно вообще их курить»;

Сергей: «Я сам из Донецка, живу в Крыму. За сигареты плачу 95 руб. (36 грн, – ред.), так они хоть похожи на сигареты. А дома га*но деревянное и по 50 руб. (19 руб.), совесть имейте!».

И, конечно, жители надеялись, что «министры» в начале года все-таки сообщат о реальном росте заработной платы для населения:

Сергей: «А почему не сказал: "хотите жить в достатке – живите, мы поднимаем зарплату раза в 3"?»;

Лиля: «Тогда уже людям зарплату поднимите, как в России. А то цены поднимаются, а зарплата как была у людей до 9 тыс. руб. (3 435 грн) так и осталась. Може,т нужно о народе подумать как, им проживать, а потом и цены поднимать на что вздумается? Народ от чего пьет и курит? То что вы цены подняли, а зарплата там же»;

Владимир: «Тогда понижайте, например, цены на бензин или проезд, хлеб – за счет курильщиков и алкашей. А не только, чтобы ваша ["министерская"] физиономия становилась шире!!!»;

Сергей: «Мы не хотим пить и курить! Мы хотим кушать и путешествовать! Поднимите нам зарплату!».

Несмотря на то, то противники алкоголя и табакокурения, в целом, поддерживают идею с повышением цен («чтобы подросткам труднее было купить»), тем не менее, и они соглашаются, что цены на базовые продукты и товары в «ДНР» все-таки высокие. И повышением цен на те же сигареты ситуацию не исправить.