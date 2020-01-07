Акция «Ринат Ахметов – Детям!» помогла девочке из Мариуполя выбрать будущую профессию

Наташа Коваленко из Мариупольской школы-интерната «Центр опеки» – постоянный участник проекта «Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила». Это серия мотивационных встреч, которые помогают детям поверить в себя, открыть свои таланты и выбрать профессию, которая будет не только кормить, но и приносить удовольствие. В декабре 2018 года, когда проект только начинался, Наталья не знала, кем хочет стать. Сейчас она уверенна, что будет врачом. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Проект помог мне определиться с тем, чего мне хочется, и расставить приоритеты. Я поняла, что хочу помогать людям, хочу спасать жизни. У меня есть четкий план на будущее, и первым пунктом в нем стоит учеба», – говорит девушка.

Новый цикл мотивационных встреч состоялся в декабре 2019 года в рамках акции «Ринат Ахметов – Детям!». Это самая большая в Украине традиция добра и личного участия. Она продолжается уже 19 лет. На этот раз помимо мотивационных лекций от амбассадоров Фонда ребят ожидала работа на «тренировочных станциях» по популярным профессиям. Среди них – профессия медика, о которой мечтает Наталья.

«Это очень здорово, что я могу вот так откровенно поговорить с настоящими профессионалами своего дела, задать им все вопросы о профессии, узнать обо всех подводных камнях. Если раньше и были опасения насчет того, правильный ли выбор я сделала, то теперь сомнения окончательно развеялись. Такие встречи учат нас не бояться. Спасибо за это Фонду и лично Ринату Ахметову», – сказала Наташа Коваленко.