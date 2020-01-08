Как глубоко упадет гривна после своего эпохального взлета?

В первые дни наступившего 2020 года доллар в Украине продолжил свое падение, а гривна – напротив, еще более укрепилась. Таким образом, в нынешнем году украинская валюта продолжила тенденцию, обозначившуюся в прошлом году. У одних украинцев это вызвало радость, у других – беспокойство. Но почти у всех возник вопрос – чего ждать дальше?

Как на дрожжах

Вопрос не праздный, учитывая, что практически все население Украины по уже давно сложившейся традиции предпочитает хранить свои сбережения именно в вечнозеленой американской валюте. Той самой, которая за прошлый год изрядно «худела».

Как сообщил несколько дней назад ведущий мировой информационный ресурс для профессиональных финансистов – Bloomberg – в 2019 году курс гривны по отношению к доллару вырос на 19%. И это является наилучшим результатом среди других валют мира. К примеру, российский рубль и египетский фунт укрепились к доллару за прошлый год лишь на 12%.

И действительно, если начало прошлого года доллар в Украине встречал на отметке 27,7 грн, то начало нынешнего – на рубеже 23,68 грн.

Надо сказать, что такого «финта ушами» от гривны на самом деле не ожидал никто. Несмотря на всякие разные заявления чиновников и экспертов пост-фактум. Как известно, госбюджет Украины на 2019 год предусматривал курс доллара на конец 2019 года на уровне 29,4 грн. А в принятом не так давно госбюджете на нынешний 2020 год курс доллара заложен на уровне 27 грн. Причем, в первом чтении он был – 28,2 грн. Нетрудно заметить, что все эти цифры далеки от реальностей на табло отечественных обменных пунктов.

Операция «Затопчем доллар»

Примечательно, что многие эксперты в сложившейся ситуации предсказывают… дальнейшее укрепление гривны и падение курса доллара в Украине. Причем, тон здесь задал премьер Алексей Гончарук. «Тенденция к укреплению гривны сохранится», – прямо заявил он несколько дней назад.

«В течение первого полугодия 2020 года в результате ряда факторов гривна может укрепиться до уровня 22 грн за доллар с высокими шансами еще большего укрепления», – считает глава подразделения по корпоративному анализу финансовой группы Investment Capital Ukraine Александр Мартыненко.

«Если мир не накроет волна паники на фоне обострения торгового конфликта США и Китая или нового конфликта между США и Европой, то, вполне возможно, что пара (гривна-доллар) может вырасти до максимумов 2015 года на уровне 20-21 грн за доллар», – сообщил глава украинского представительства компании «EXANTE Украина» Владимир Позний.

Интересно, что всех в этом смысле «переплюнул» министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, заявивший, что возможно укрепление гривны до отметки… 20 грн за доллар. По его словам, такое возможно, если в Украину придут как минимум $10 млрд инвестиций. Министр сказал, что считает такой сценарий маловероятным, но тем не менее.

Такой уверенный рост гривны по отношению к доллару вызвал среди простых украинцев весьма неоднозначную реакцию. Часть из них обрадовалась снижению курса доллара, небезосновательно предвкушая, что следом за этим вниз не менее уверенно поползут и цены на импортные товары, завозимые в Украину из-за рубежа.

Другая часть, которая предпочитала хранить свои сбережения не в гривне, а в долларах, пребывала в унынии по поводу своих убытков не долго. И переориентировалась на евро. В середине декабря компания Research&Branding Group опубликовала свое исследование, согласно которому за год популярность доллара (как средства сбережения) в Украине упала с 43% до 37%. В то же время популярность евро выросла с 15% до 21%. И, наконец, около 12% украинцев предпочитают хранить деньги в гривне. Кстати, судя по тому же опросу, около 30% украинцев деньги предпочитают… вообще не хранить. Как уже было сказано, их падение курса доллара изначально сильно обрадовало грядущим в перспективе удешевлением товаров.

Парадоксы украинских цен

Но не тут-то было. Цены в Украине повсеместно проигнорировали падение курса доллара. А временами даже вели себя так, словно он и не падал вовсе, а скорее даже наоборот…

Недоумение населения по этому поводу было таким «громким», что на этот феномен украинской экономики были вынуждены отреагировать некоторые члены правительства. Тон процессу задал глава правительства.

«Гривна укрепляется практически целый год. Укрепление гривны – это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает стает весомее. За нее можно больше купить. Но есть проблема, что при снижении курса [доллара] не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Мы сейчас делаем все для того, чтобы цены снижались быстрее. Но здесь не каждое событие влияет "сегодня на завтра". Такие вещи, как снижение или усиление гривны, влияют постепенно. Поэтому цены или растут, или снижаются по отдельным позициям медленнее. Но они должны снижаться быстрее. Это работа Антимонопольного комитета», – сообщил три недели назад Алексей Гончарук.

При этом он добавил, что надеется, что в связи с происходящим больше украинцев будет хранить свои сбережения не в долларах, а именно в гривне.

Далее вопросом цен озадачился глава Минэкономразвития и торговли Тимофей Милованов. «Курс [гривны] укрепляется, а цены не снижаются. Почему так? Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. На 71 позицию уменьшились, на 56 выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости. Так за год курс гривны усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018), а средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Фактически оба фактора сбалансировались», – сообщил он две недели назад.

Однако, судя по всему, ему не удалось убедить даже самого себя. Поэтому он пообещал провести соответствующее расследование по этому поводу. Впрочем, некоторые вещи он смог сообщить так. К примеру, он признал, что рост цен на сигареты происходит из-за роста акцизов, т.е. увеличения налогов.

Все еще впереди?

С некоторыми моментами помог Госстат Украины. Он как раз под Новый год опубликовал данные по затратам населения. По его расчетам вышло, что «расходы домашних хозяйств по статье жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива за 3-й квартал 2019 года составили 86,7 млрд. грн., что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (69,1 млрд грн). Если короче, то за год коммуналка в Украине подорожала более чем на четверть…

А пару дней назад президент Центра рыночных реформ, а в прошлом вице-премьер и министр экономики Владимир Лановой заявил, что населению стоит ожидать существенного роста цен на продовольствие и лекарства. По его словам, начавшийся еще перед Новым годом рост цен не просто продолжится, но ускорится. Так, к примеру, цены на мясо, рыбу и морепродукты вырастут еще на 20-30%. Общий же рост цен на продукты питания в Украине, по его словам, составит от 30 до 40%.

Если подобное произойдет хотя бы частично, правительству будет крайне сложно объяснить случившееся на фоне снижающегося курса доллара. Впрочем, вполне возможно, что снижаться на самом деле ему осталось не так уж и долго…

Почему растет гривна?

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе нужно понять – каковы реальные основания для текущего укрепления гривны и ослабления доллара в Украине. Зная причины, можно не гадать, а оценивать.

По сути, снижение курса доллара в Украине происходит из-за большого предложения валюты на рынке. Этот процесс принял такой характер, что Нацбанк Украины, который регулярно покупал доллары для стабилизации ситуации, в конце концов, в прошлом году купил на $7,9 млрд больше, чем продал. Причем, только в декабре прошлого года – на $2,9 млрд. В конце декабря НБУ даже провел первый за весь год валютный аукцион, где доллары, конечно, покупал. Откуда в Украине взялось такое изобилие долларов?

В Нацбанке на этот вопрос ответили интересно. «Валютный режим до 2015 года предусматривал фиксирование курса. Это создавало иллюзию стабильности, украинцы были спокойными, несмотря на табло обменного курса. Но сейчас в Украине режим плавающего курса, т.е. – какая экономика – такой и курс. Если растет экспорт, идет приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая, то гривна укрепляется. Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за рубеж, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко возрастает, население не доверяет гривне, покупая валюту, – гривна слабеет», – пояснили в пресс-службе Нацбанка.

А руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари не так давно заявил, что именно по причине того самого плавающего курса гривны, НБУ больше не дает прогнозов по ее курсу. Прозвучало так, словно в главном банке и сами не знают, что будет дальше. Кстати, отказался прогнозировать курс и премьер Алексей Гончарук.

Эксперты более конкретны и говорят, что источниками всей этой избыточной валюты являются:

украинские экспортеры (сельское хозяйство, металлургия и добыча руды);

сброс валюты населением;

конвертация валюты, поступавшей от украинцев, работающих за границей;

иностранные инвестиции в ценные бумаги Украины, в частности – ОВГЗ.

Отсюда и прогнозы тех, кто не считает, что «плавание» гривны должно быть совершенно непредсказуемым.

Падение после взлета

«Иностранцы завели сюда $4,5 млрд, но это спекулянты: они пришли, они заработали 30-40% годовых, гривна окрепла, процентные ставки упали. Они смотрят: ну, все, пора идти. И вопрос только в том, когда они начнут уходить. Это начнется летом, а может, и раньше. И мы получим мгновенное, резкое ослабление гривны», – считает управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

«Во второй половине 2020 года гривна может начать ослабление, поскольку спрос иностранцев на гривневые ОВГЗ может существенно ослабнуть, а торговый дефицит продолжит расширяться. В результате курс гривны на конец 2020 года может составить 25-25,5 грн за доллар», – сообщил Александр Мартыненко.

Есть и прогнозы на уровне апокалиптических. Так экономист Александр Хмелевский заявил, что к концу нынешнего года гривна может не просто обвалится, а обвалиться рекордно. По его мнению, из-за грядущего оттока инвестиций из Украины, дефицита торгового баланса, который превысит $11 млрд, а также огромных сумм долгов, которые Украина должна вернуть кредиторам, курс доллара к концу 2020 года может достичь… 50 грн.

Впрочем, если не будет мирового финансового кризиса (который некоторые мировые эксперты обещают в 2020 году), то возможен «более мягкий вариант» в 30 грн за доллар.

Такие прогнозы не кажутся совершенно фантастическими, если вспомнить, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировали резкий обвал гривны в 2020 году до отметки 30,6 грн за доллар. Не настолько пессимистично другое международное рейтинговое агентство Standard&Poor's. Оно считает, что к концу 2020 года курс будет составлять «лишь» 27,50 грн за доллар. Оба агентства входят в тройку крупнейших в мире.

Такие прогнозы довольно хорошо объясняют то, что цены на импортные товары в Украине не торопятся снижаться. Кстати, пару недель назад глава Минэкономразвития и торговли Тимофей Милованов уже раскритиковал Нацбанк за слишком сильную гривну.

«Курс, при всем уважении к политике НБУ, очень сильный, и он вредит экспортерам. То же самое с учетной ставкой. По моему мнению, учетная ставка слишком высока, слишком консервативна», – заявил он в конце декабря. Как говорится, «а не пора ли «нам пора»...