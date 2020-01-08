Министр обороны в зоне ООС наградил украинских военных (Фото)

7 января во время поездки в район проведения операции Объединенных сил министр обороны Украины Андрей Загороднюк поздравил с Рождеством Христовым военнослужащих, выполняющих боевые задачи на Луганщине. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, лучшим военным министр вручил ценные подарки, награды, денежные сертификаты и именное огнестрельное оружие.

«Мы делаем все для того, чтобы вернуть наши территории, восстановить территориальную целостность Украины, установить контроль над оккупированной ее частью», – отметил Андрей Загороднюк, обращаясь к военнослужащим.

Также министр обороны Украины посетил военнослужащих на передовой. Он лично наградил военных, которые выполняют задачи на боевых позициях, осмотрел места несения службы и бытовые условия проживания украинских военнослужащих.