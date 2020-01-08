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В Донецке показали, как выглядел город в Рождество (Видео)

08.01.20 07:42
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, как выглядел заснеженный центр города в Рождество.

В частности, 7 января мужчина прогулялся по центральным улицам, побывал на площади Ленина, где установлена главная городская елка, и в Центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова в Ворошиловском районе.

В Донецке выпал снег – им покрыты деревья, дороги, здания. В комментариях люди отмечают красоту города, а также то, что водоем в парке еще не успел замерзнуть.

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