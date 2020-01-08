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В Донецке горела сауна

08.01.20 09:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке горела сауна. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как сообщают в «ДНР», 7 января произошел пожар в гостиничном мини-комплексе по ул. Куйбышева: горела сауна в подвальном помещении 3-этажного здания.

«Огнем уничтожены деревянная обшивка и оборудование помещения парной на площади 150 кв. м, бытовая техника, электрический камин; поврежден пластиковый трубопровод системы отопления. Причина пожара устанавливается», – утверждают в «МЧС», добавляя, что пострадавших нет.

К тушению привлекались 5 единиц техники и 21 сотрудник «МЧС».

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