Пулевое ранение: В ОБСЕ сообщили о гибели мирного жителя в Марьинке

В Марьинке (Донецкая обл.) в результате поражения стрелковым оружием погиб мужчина. Об этом говорится в отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ 7 января.

Как сообщают в ОБСЕ, 19 декабря 2019 года в морге, расположенном в Красногоровке, доктор сообщил наблюдателям, что 18 декабря к ним из Марьинки привезли тело 56-летнего мужчины с пулевым ранением.

6 января 2020 года двое жителей Марьинки (мужчина и женщина) сообщили команде СММ, что они видели тело мужчины, лежавшее на ул. Шевченко в юго-восточной части населенного пункта, на участке, расположенном поблизости от линии соприкосновения и передовых позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что 18 декабря 2019 года в результате обстрела Марьинки незаконными вооруженными формированиями погиб мирный житель.