Заболеют миллионы: В Украину идет вторая волна гриппа

Январь – пиковый месяц заболеваемости гриппом. Из-за осложнений гриппа уже умер один человек. Как сообщает «Сегодня», по прогнозам Центра общественного здоровья в этом эпидемическом сезоне переболеют до 6,7 млн украинцев.

Пока что эпидпорог по стране не превышен. Но в семи областях Украины интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных, сообщает ЦОЗ. Это Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

«...Никто не может знать, переживет ли он этот сезон или нет. Грипп – непредсказуем, потому что все развивается очень быстро; потому что нет должной настороженности в начале сезона; потому что все забывается, а сейчас еще и потому, что ограничен доступ к медицинской помощи, в связи с чем пациенты долго болеют дома. Иногда – непростительно долго. Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предотвратимого состояния», – написала у себя на странице в Facebook инфекционист Ольга Голубовская.

В эпидемическом сезоне 2019/2020 ожидается две волны гриппа. Первая была в декабре – и прошла относительно легко. Только 3% заболевших госпитализировали – это были в основном дети до четырех лет. Вторая будет в конце января – начале февраля, она будет сложнее и затянется на четыре недели, прогнозирует Центр общественного здоровья. На нее и придется пик заболеваемости: в общей сложности за сезон переболеют от 4,8 до 6,7 млн украинцев.

По Украине ходит четыре вида вируса гриппа:

Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09;

Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);

Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);

Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

В зоне риска подхватить грипп с осложнениями – пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

С начала эпидемического сезона уже зарегистрирована одна смерть от осложнений болезни. Мужчина из группы риска заболел 20 декабря 2019 года. Несмотря на то что его госпитализировали, он умер в реанимации 31 декабря, сообщает пресс-служба Минздрава.

Опасность гриппа в том, что его легко перепутать с ОРВИ. При ОРВИ есть температура, но не очень высокая, насморк, кашель или чихание, першение в горле. При гриппе температура тела – 39 °С и выше, есть ломота в мышцах и суставах, головная боль, заложенный нос, а насморк не выражен.

Чтобы побороть обычную простуду, нужен постельный режим, рекомендуется пить много жидкости. А вот грипп куда вреднее: если температура поднимается выше 38 °С, держится дольше трех дней, жаропонижающие не помогают, человек чувствует себя плохо и симптомы не похожи на обычную ОРВИ, тогда стоит обратиться к врачу.

Вакцинация – самый эффективный способ профилактики гриппа.

«Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание. Ведение таких больных, особенно из групп риска, должно соответствовать общим рекомендациям», – замечает Ольга Голубовская.

Но вакцина показана не всем. Например, нельзя прививать против гриппа детей до шести месяцев. Вакцинация не допускается, если у человека температура – поэтому врач должен провести осмотр и измерять температуру. Вакцина содержит куриный белок, если на него есть аллергия – прививка противопоказана. Также вакцинироваться не разрешается людям с ослабленным организмом, например, при иммунодефиците, или если человек с онкологией проходит химиотерапию.

По данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировали 224 417 человек. Важно понимать, что вакцинация от гриппа не защищает от других ОРВИ — аденовирусной инфекции, риновирусной инфекции, респираторно-сентенциального вируса и других.

Также в Минздраве советуют украинцам не забывать простых правил для профилактики гриппа и ОРВИ: