В Иране разбился украинский авиалайнер

Авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Информацию о крушении самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта», – написал президент.

Глава государства добавил, что, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Украинское посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списки погибших.

«Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», – написал Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем канале в Telegram сообщил, что на борту потерпевшего крушение Boeing-737 находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

«Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа», – написал Гончарук.

Глава правительства добавил, что работа по установлению причин трагедии уже организована, а на месте работает украинский консул.

«Создана оперативная кризисная группа», – сообщил Гончарук.