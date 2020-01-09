Зимние купания: В Горловке показали Ртутный карьер (Фото)

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Олег показал, как выглядит Ртутный карьер зимой.

Горловчанин в начале нынешнего года побывал на карьере, что расположен в районе 5-го квартала. Снег укрыл все вокруг, но вода не замерзла. «Все пруды незамерзшие стоят», – отметил Олег.

Берега обрывистые, но к воде есть пологий спуск. Житель Горловки спустился на засыпанный снегом пятачок пляжа, и окунулся в ледяную воду.

Ранее в Горловке показали, как выглядит Ртутный карьер в октябре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube