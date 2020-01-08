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Сводка из зоны ООС за 7 января: Версии сторон конфликта

08.01.20 10:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксировано 2 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы украинских позиций зафиксированы недалеко от населенного пункта Васильевка в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 6 единиц. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка и село Спартак на севере. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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