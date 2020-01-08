Военные медики из Харькова оказали помощь более 2,5 тысячам бойцов

В прошлом году в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона более 2,5 тыс. бойцов, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе, получили необходимую помощь. Каждый десятый пациент прибыл в Харьков с ранением, остальные имели травмы или различные заболевания. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

По словам командования военно-медицинского учреждения, в течение 2014-2019 годов врачи в погонах приняли более 26,5 тыс. военнослужащих различных силовых ведомств и правоохранительных органов, участвовавших в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В прошлом году тысячи часов провели в операционных и манипуляционных комнатах военные врачи из Харькова. При этом их самих периодически направляют в боевые командировки на Донбасс.

«В центре постоянно совершенствуется лечебно-диагностическая база… К примеру, постепенно переоборудуются операционные в соответствии с современными требованиями и стандартами, а с 2017 года мы пользуемся медицинской информационной системой типа MІС Smart. Известны далеко за пределами центра возможности такого изобретения моих подчиненных, как хирургический «чудо-магнит». Мы же со своей стороны активно изучаем наработки и различные инновации своих коллег», – рассказал начальник ВМКЦ Юрий Подолян.