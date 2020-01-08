Пожар в колодце теплосети на Донетчине: Обнаружено тело человека

В Краматорске во время тушения пожара в колодце теплосети пожарные обнаружили тело погибшего человека. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 7 января в 18:38 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Ярослава Мудрого в Краматорске.

«Спасатели выяснили, что пожар произошел внутри колодца теплосети. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшего человека. Пожар был локализован в 18:57 и ликвидирован в 19:18», – сообщили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.