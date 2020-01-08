В Рубежном в подвале жилого дома обнаружены боеприпасы (Фото)

Житель Рубежного (Луганская обл.) нашел боеприпасы, о находке он рассказал патрульным. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

7 января около 23:00 в Рубежном патрульным поступил вызов об обнаружении местным жителем боеприпасов на ул. Владимирской.

Патрульные прибыли по указанному адресу. В подвале жилого дома был обнаружен схрон боеприпасов: более сотни патронов для автоматического оружия, 12 патронов к пистолету Макарова и 1 – для снайперской винтовки.

На место прибыла также следственно-оперативная группа, чтобы провести соответствующие процессуальные действия.