Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране

Премьер-минстр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своем Facebook выразил соболезнования родным погибших пассажиров и экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Тегеране (Иран).

«Трагическое утро. 177 погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране... Искренние соболезнования родным погибших пассажиров и экипажа. Соболезнования всем, кто шокирован трагедией », – написал Арсений Яценюк.

«Власть должна как можно быстрее выяснить причины, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем», – отметил Яценюк.