В «ДНР» сообщили, сколько мальчиков и девочек родилось в 2019 году

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с 1 января по 18 декабря 2019 года отделы «ЗАГС» составили 9362 записи «акта» о рождении. Об этом сообщает пресс-служба «министерства юстиции».

Как утверждают в «ДНР», всего родилось 4928 мальчиков и 4434 девочки.

Также сообщается, что наибольшее количество записей было составлено в Донецке: Кировским отделом «ЗАГС» – 676 записей (из них 366 – о рождении мальчиков и 310 – о рождении девочек), Киевским отделом «ЗАГС» – 630 записей (из них 324 – о рождении мальчиков и 306 – о рождении девочек).