Зимний чемпион: «Шахтер» в сезоне 2019/20

Двенадцатикратный чемпион страны ФК «Шахтер» уверенно лидирует и в нынешнем сезоне. Лишь «горняки» не потерпели ни одного поражения в УПЛ в календарном 2019 году, сообщает пресс-служба клуба.

Повторение и опережение. На отрезке в 18 туров «Шахтер» набрал на 5 очков больше (50), чем год назад (45), а отрыв от ближайшего преследователя вдвое больше (7 тогда, 14 сейчас). В сезоне-2017/18 у «горняков» было 42 очка, в сезоне-2016/17 – также 50 (и 13 баллов преимущества).

Статистика. Никто в лиге не владеет мячом больше «Шахтера» (63,6%). Команда забивает в среднем 2,77 гола за матч, чаще других входит в штрафную соперника (565 касаний суммарно), лидирует по числу угловых (133), допускает меньше всего опасных моментов у своих ворот (первая в рейтинге xGA) и реже всех фолит.

Стартовая серия. Во второй раз в истории «Шахтер» выиграл все матчи условного первого круга. В сезоне-2012/13 в чемпионате было 16 участников (15 побед со старта), сейчас – 12 (11 кряду).

Только «Шахтер». В конце октября «Шахтер» оставался единственным клубом во всей Европе, который в этом сезоне не терял очков в чемпионате. Все остальные как минимум раз играли вничью или терпели поражение.

50/50. Интересное совпадение: в топ-3 чемпионата «Шахтер» (50), «Динамо» (36) и «Заря» (34) набрали столько же очков, сколько забили мячей.

Победы над «Динамо». «Шахтер» одержал 2 победы в 2 поединках с «Динамо» (2:1 в Киеве, 1:0 в Харькове) впервые с сезона-2015/16, когда команду возглавлял Мирча Луческу (3:0, 3:0). При новом формате на первом этапе чемпионата такого еще не случалось.

Мораес – лучший бомбардир. В активе Жуниора Мораеса 15 мячей в 16 матчах. Лучший бомбардир забивал «Карпатам», «Динамо», «Мариуполю», «Олимпику» (дубль), «Заре» (3 гола в 2 играх), «Ворскле», «Днепру-1», «Колосу» (дубль) и «Львову» (хет-трик).

Стиль Тайсона. Тайсон традиционно лидирует в чемпионате Украины по числу рывков с продвижением (81), глубоких передач (85) и пасов вразрез (46).

Пятеро дебютантов в ЛЧ. При Луише Каштру в составе «Шахтера» в Лиге чемпионов дебютировали 5 игроков. Это Додо, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон и Даниил Сикан.