Стильно и безопасно: Семья из Покровска делает дизайнерские огнетушители для дома (Фото)

Меньше года назад житель Покровска Павел Горошко вместе со своей супругой Анной создал семейный бизнес. «Стильная безопасность» – так называется их компания, которая вышла на рынок с полезным продуктом в оригинальном исполнении. Павел и Анна делают дизайнерские огнетушители. Их не нужно прятать в дальний угол – такой огнетушитель органично впишется в любой интерьер. А самое главное – в нужный момент всегда будет под рукой, ведь в чрезвычайных ситуациях любое промедление может стоить жизни.

Из пожарного – в бизнесмены

Павел родился в семье военного. «Наша семья неоднократно переезжала из города в город, из страны в страну. В паспорте значится, что 30 лет назад я родился в Польше, в городе Зелена-Гура. В 1991 году наша семья вернулась домой, в Покровск. Тут отец занялся бизнесом, а позже трудоустроился в пожарную часть. И мне ничего не оставалась, как последовать примеру отца и поступить в профильный вуз МЧС, их в стране три – во Львове, Черкассах и Харькове. Я окончил в Харьковский национальный университет гражданской защиты Украины. Отучился 4 года, получил звание лейтенанта службы гражданской защиты. Год отработал в пожарной части в соседнем Мирнограде. За это время удалось увидеть многое, побывал на различной сложности пожарах, понял, к чему приводит безалаберное отношение к собственной безопасности. Я был пожарным инспектором, оформлял все эти пожары, проводил дознание, общался с погорельцами. Специфическая работа, но мне нравилась. Я бы и дальше продолжал там работать, если бы не мизерная зарплата», – откровенно признался Павел.

После решения, которое далось с трудом, мужчина трудоустроился на самое крупное предприятие города – в шахтоуправление «Покровское». Сначала был слесарем, потом начальником смены на электростанции и после – инженером по пожарной безопасности в охране труда по пожарной безопасности. Павел контролировал выполнение правил пожарной безопасности и охраны труда объектов поверхностного комплекса шахтоуправления, в т. ч. социальной сферы, принадлежащие шахтоуправлению – детские сады, Дворцы культуры, базы отдыха. Через два года снова перемены: Павел Горошко перешел в Донецкий экспертно-технический центр, в котором с 2016 года и по сегодняшний день занимает должность начальника отдела сертификации.

Павел с семьей

«Это предприятие-переселенец, занимающееся экспертной деятельностью в сфере охраны труда. До войны офис предприятия находился в Донецке, а летом 2014-го переместился в Мирноград. Параллельно с основной деятельностью в 2015 году организовал Центр пожарной безопасности. Основным видом деятельности нашей компании является техническое обслуживание средств пожаротушения, в том числе и огнетушителей. Быть предпринимателем в нашей стране – дело нелегкое, надо иметь терпение и настойчивость. У нас есть лицензия, все разрешительные документы, но скольких нервов нам стоили эти бумажки! Анна занимает должность директора центра, она отвечает за организационные моменты, персонал, клиенты, бухгалтерия, а я – за контроль технического состояния оборудования и соблюдение норм законодательства», – сказал предприниматель.

Огнетушитель в каждый дом!

Семейный тандем в бизнесе помогает Павлу и Анне разносторонне смотреть на все вызовы и задачи, а так же оптимистично планировать будущее компании. Они регулярно посещают тренинги и семинары, тем самым повышая свой уровень знаний и умений. «Одна из наиболее информативных была учебная программа от Львовской бизнес-школы на базе Украинского католического университета. После двух недель обучения у нас появилась идея разработки дизайнерских огнетушителей. Вот так и появилась компания "Стильная безопасность", девиз которой – "Огнетушитель в каждый дом". Все привыкли, что огнетушители бывают только красного цвета. Но мы решили кардинально преобразить знакомую всем вещь. Огнетушитель должен быть в каждом доме, в каждой квартире. Это я говорю, как специалист. Но на деле он есть не у всех, а если и имеется, то валяется где-то в кладовке. Мы же решили сделать красивые огнетушители, чтобы они стали частью интерьера. Покупают же для украшения жилища различные подсвечники, фигурки, статуэтки. И, по сути, они бесполезные, в отличие от огнетушителя. Если в жилище, не дай Бог, случится возгорание, огнетушитель всегда будет под рукой», – отметил собеседник.

Порошковые огнетушители «Стильной безопасности» соответствуют требованиям Технического регламента оборудования, которое работает под давлением утвержденного постановлением Кабмина от 19 января 2011 № 35 и может применяться как средство пожаротушения. Но при этом он отметил, что данные огнетушители нельзя использовать в качестве замены классическим огнетушителям при проведении проверок контролирующими органами.

«Порошковые модели огнетушителей используют в качестве рабочей смеси измельченные соли со специальными добавками, препятствующими слеживанию порошка. Кроме него баллон также содержит инертный газ или воздух под давлением, обеспечивающий выброс струи смеси длинной не менее 2 метров в очаг возгорания или задымления. Порошковый огнетушитель может применяться для тушения пожаров классов: A – твердых материалов и веществ; B – жидкостей и плавящихся материалов; C – газообразных веществ; E – электрооборудования и установок под напряжением до 1000В», – перечислил Павел Горошко.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо приблизится к огню на безопасное расстояние; выдернуть предохранительную чеку руками или с помощью подручных предметов; направить огнетушитель на очаг пожара; нажать кистью руки на рычаг распылителя. «В пользовании этот огнетушитель очень прост и весит всего лишь 2 кг, поэтому в экстренной ситуации даже ребенок может им воспользоваться. На огнетушителе есть инструкция, она понадобится, если во время возгорания человек растеряется и забудет, как им пользоваться», – отметил 30-летний предприниматель.

Равнение на бельгийского производителя

Прежде чем развивать «Стильную безопасность», Павел проштудировал практически весь интернет. Искал аналоги в Украине, но оказалось, что такую продукцию в нашей стране не выпускают. «Очень сильно развит подобный бизнес в Бельгии. Мало того, что компания Safe-T оснастила всю Европу неординарными огнетушителями, так еще и делают большие поставки в США. Эта компания для меня образец. Ориентируюсь на бельгийцев, но при этом адаптируюсь под наши реалии», – сказал он.

Павел Горошко считает, что дизайнерский огнетушитель – это, пожалуй, наиболее подходящий подарок для новоселья. «Мы сделаем любой логотип на огнетушителе, например, вашего издания "Донецкие новости". Напишем слоган, девиз и даже можем разместить фотографию того, кому будет подарен огнетушитель. Недавно мы запустили проект "Стильная безопасность Limited Edition". Суть проекта такова: мы хотим сотрудничать с художниками и hand made-мастерами для создания индивидуальных или единичных вариантов дизайнерских решений для огнетушителей», – отметил предприниматель из Покровска.