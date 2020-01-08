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В «ЛНР»: В Алчевске ребенок отравился природным газом

08.01.20 16:12

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) ребенок отравился природным газом. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», в приемное отделение Алчевской центральной городской больницы был доставлен ребенок 2010 года рождения с предварительным диагнозом «отравление природным газом». «Первоначально госпитализирован в реанимационное отделение, в данный момент проходит курс лечения в детском отделении – наблюдается положительная динамика», – уверяют в «ЛНР».

О причинах и иных подробностях инцидента не сообщается.

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