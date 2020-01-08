ДТП с участием «скорой» на Донетчине: Полиция открыла уголовное производство

Полиция Славянска открыла уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба полиции города.

По предварительным данным автомобиль «скорой» выехал в кювет и перевернулся. В результате аварии 41-летняя пассажирка получила телесные повреждения.

«Вчера, 7 января, около полуночи на автодороге Доброполье – Лиман вблизи Краматорска водитель "Рено" не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось», – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации: ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное расследование.