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Катастрофа украинского лайнера в Иране: Офис генпрокурора начал расследование

08.01.20 11:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сегодня, 8 января, сообщается в Telegram-канале Офисе.

«Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начало досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что «соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)».

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