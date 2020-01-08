Минималка в Украине стала больше российской (График)

С 1 января минимальная заработная плата в Украине выросла до 4723 грн. Таким образом, превышен уровень минималки в России и Беларуси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

«Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4723 грн, или 199 долл. США в эквиваленте по курсу на начало года», – написал Николайчук.

По его словам, есть несколько факторов, которые позволили в последние годы нивелировать отставание. Это устойчивые темпы роста ВВП, подогрев рынка труда процессами миграции, что стимулирует высокие темпы роста реальных заработных плат по сравнению с темпами роста производительности. «Хотя на эту ситуацию можно смотреть и с других сторон. Например, высокая производительность украинцев на предприятиях соседних европейских стран генерирует давление на заработные платы и внутри страны в секторах неторгуемых товаров (отражая известный эффект Балаша-Самуэльсона)», – сообщил замминистра.

«В то же время, значительные доходы от трудовой миграции обусловливают высокие темпы роста национального дохода по сравнению с ВВП. Это тоже давит на заработные платы», – добавил он.

Сергей Николайчук также отметил, что повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики.

«В дальнейшем эти же факторы (рост производительности труда, процессы миграции и политики по перераспределению доходов) и их комбинация будут определять динамику социальных стандартов», – написал замминистра.

«Главным фактором в этом процессе является повышение эффективности экономики и рост производительности труда, что будет вызывать как повышение заработных плат в целом по экономике, так и их минимального уровня», – уверен Николайчук.