В музее композитора Прокофьева на Донетчине собраны раритетные экспонаты (Фото)

Сонцовка (до переименования – Красное, Покровский р-н) широко известна за пределами Донецкой области. В этом селе родился автор известных сонаты для фортепиано №7, оперы «Война и мир», Пятой симфонии композитор Сергей Прокофьев.

Село находится в 13 км от Курахово, но автобус в этом году не ходит, добраться можно на собственном транспорте или такси за 150 грн.

На въезде в Сонцовку стоит стела, которая сообщает, что здесь находится мемориальный музей композитора. По дороге к центру села, где он находится, – много полуразрушенных домов, дворов, которые заросли травой. Живут в селе преимущественно пенсионеры, молодежи негде работать. В школу учителей из Курахово возят на школьном автобусе.

В центре села, кроме магазинов и музея, есть школа, детский сад, сельсовет, дом культуры и памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне. Как рассказала продавец местного магазина Светлана, село относится к Покровскому району. Но чтобы добраться в райцентр, надо сначала доехать до Селидово, это 15 км, а потом уже в Покровск.

Село Сонцовка

Мемориальный музей представляет собой отремонтированное помещение с большими окнами, концертным залом и экспонатами из Мариинского и Большого театров. «Некоторые посетители удивляются, когда приезжают сюда впервые. Они рассчитывают увидеть обычный сельский музей, а видят раритетные экспонаты», – рассказала старший научный сотрудник музея Наталья Скиба.

По ее словам, когда в 1953 году умер Сергей Прокофьев, исследователи знали, что родился он в Сонцовке, но никто не знал, где именно она находится. Исследователи потратили много времени, чтобы найти село. Активно занимался поисками скрипач Донецкой филармонии Михаил Бобков, именно он нашел еще живых свидетелей.

В декабре 1959 в селе открыли народный музей Прокофьева. Экскурсии там проводили школьники. А уже в 1991 году музей реорганизован в мемориальный комплекс. С тех пор количество экспонатов значительно возросло.

Сам музей расположен в здании бывшей школы, построенной еще в начале века отцом композитора. К сожалению, дом семьи Сергея Прокофьева, который находился возле церкви, был разрушен, экскурсанты могут увидеть только мемориальный камень на его месте.

Экспонаты собирали по крупицам, многие вещи передали сыновья композитора – Святослав и Олег, театры и частные коллекционеры. Недавно музей пополнился номером журнала «Time» за 1945 год с портретом Сергея Прокофьева на обложке и статьей о нем.

«Именно после премьеры Пятой симфонии Сергея Прокофьева в Чикаго, на обложке культового журнала напечатали его фото и статью о нем», – сообщила старший научный сотрудник музея.

Музей

По материалам: Кума.City