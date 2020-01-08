Продают больше, чем покупают: Как обстоят дела на рынке недвижимости в Курахово

В Курахово (Донецкая обл.) за последние несколько лет стоимость аренды жилья догнала райцентры, а то и небольшие областные города. Так, в июне прошлого года на одном из местных сайтов объявлений спрос на аренду жилья почти был равен предложению. Сейчас, по данным одного из агентств недвижимости, количество жилья, которое сдают в аренду значительно увеличилось, а также возросло количество предложений долгосрочной аренды.

Конечно, в случае долгосрочной аренды кроме ежемесячной платы нужно выделить средства на оплату электроэнергии, горячей и холодной воды, теплоснабжения. В среднем это обойдется от 600 до 1,3 тыс. грн в месяц для двухкомнатной квартиры.

Аренда однокомнатной квартиры будет стоить 2,5 – 3 тыс. грн в месяц без учета оплаты коммунальных услуг. В квартире за такую цену будут вся необходимая мебель и бытовая техника.

Такая же квартира, но «попроще», без ремонта и всей мебели будет стоить 1,5 тыс. грн плюс стоимость коммунальных услуг. Аренда «трешки» выйдет примерно в 3,5 тыс. грн, без учета «коммуналки». Трехкомнатные квартиры на рынке жилья появляются реже и пользуются меньшим спросом из-за высоких затрат на оплату коммунальных услуг.

По данным агентства недвижимости, сейчас хозяева квартир предлагают квартиросъемщикам сразу оплачивать первый и последний месяц аренды. То есть практика, которая распространена в городах-миллионниках, уже добралась и до Курахово.

Если говорить о посуточной аренде, то за койко-место в центре Курахово просят минимум 100 грн. Арендодатели ищут тех, кто снимет квартиру на сутки возле отделения «Ощадбанка» на рынке, где обычно много приезжих со временно неподконтрольной территории. Но в квартире будет минимум четыре человека. Такие мини-хостелы пользуются спросом среди пенсионеров с неподконтрольной территории, которые задерживаются в городе на несколько дней, и тех, кто приезжает в командировку.

За возможность остановиться в квартире без подселения нужно будет заплатить около 250 грн в сутки за так называемый «бабушкин вариант» – бедненько, но чистенько. Сутки в квартире с ремонтом, комфортной кроватью, телевизором, холодильником, микроволновкой, автоматической стиральной машиной, бойлером, кондиционером обойдутся от 350 до 500 грн.

При долгосрочной аренде сэкономить можно на менее удобном варианте – аренде комнаты 13-18 кв. м в общежитии или частных домов с печным отоплением. Общежитие обойдется в 1,5 – 1,8 тыс. грн плюс электроэнергия и вода по счетчикам.

По данным агентства недвижимости, сейчас в городе больше предложений о продаже квартир. Частные дома продают, но в зимний период очень редко. Однокомнатные квартиры в Курахово продают за 7 – 8 тыс. долл., двухкомнатные – по 14 – 15 тыс. долл., но иногда удается договориться за 11 – 12 тыс. долл. Самые дорогие трехкомнатные квартиры в микрорайоне Южном. В домах новой планировки они стоят 25 – 35 тыс. долл. Частные дома стоят дешевле.

Так, за дом с печным отоплением просят 5 – 10 тыс. долл., а за дом с централизованным отоплением и всеми удобствами придется выложить 15 – 20 тыс. долл. Однако, предложений по продаже домов и квартир в Курахово больше, чем спрос на них. В городе продают жилье чаще, чем покупают.

По материалам «Кума.City»