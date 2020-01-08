На Донетчине пожилую женщину сбили на «зебре»

Полицейские Доброполья (Донецкая обл.) расследуют ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП.

«Вчера в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от работников "скорой помощи", которые доставили в травматологическое отделение пожилую женщину, которая пострадала в результате ДТП», – рассказали в полиции.

Предварительно установлено, что 78-летняя жительница Доброполья вместе с мужем переходили дорогу по пешеходному переходу, и именно в это время женщину сбил автомобиль ВАЗ 21012, который скрылся с места аварии.

«Мужчина сообщил правоохранителям марку автомобиля и часть государственного номера. Полицейские сразу ориентировали на поиски и задержание нарушителя все наряды местной полиции и соседних подразделений. Разыскиваемая машина и водитель были задержаны в Славянске сотрудниками группы Славянского отдела полиции. Управлял транспортным средством 46-летний житель пгт Мангуш», – рассказали в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП выясняются.