Выбросил труп на обочине: На Донетчине разыскивают подозреваемого в убийстве (Фото)

Правоохранители Краматорска разыскивают мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба полиции города.

«Краматорским отделом полиции объявлен в розыск Марченко Дмитрий Сергеевич 04.06.1988 года рождения. Последний обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство"», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, около 9:30 26 декабря 2019 года в полицию Александровки поступило сообщение о том, что на обочине автодороги между селами Знаменовка и Бузиновка находится тело женщины с признаками насильственной смерти.

«В течение нескольких дней правоохранители Краматорской оперативной зоны искали свидетелей и очевидцев преступления на территории района и других населенных пунктов, по внешним признакам распространили ориентировку для установления личности погибшей, которая была найдена без обуви в легкой одежде. Через несколько дней оперативники полиции Краматорска установили свидетелей, обстоятельства совершения преступления и личность убийцы», – отметили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что 20 декабря около 21:20 в одной из квартир многоэтажки между краматорчанином 1988 года рождения и его сожительницей началась ссора. Оба были нетрезвы.

«Во время конфликта мужчина несколько раз бил женщину руками и ногами по туловищу. После чего лег спать, однако утром обнаружил сожительницу без признаков жизни. Чтобы избежать ответственности мужчина сначала спрятал тело на балконе, а спустя почти 3 суток нашел автомобиль и вывез труп сожительницы в Александровский район где оставил его на обочине автодороги. После чего вернулся в Краматорск. Однако с тех пор фигурант на связь с родными и знакомыми не выходил», – рассказали в полиции.

По данному факту полиция проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Мужчина объявлен в розыск.

Фото: пресс-служба полиции Краматорска

Приметы подозреваемого: рост примерно 170 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Полиция обращается ко всем, кому известно местонахождение Марченко Дмитрия Сергеевича или вы его видели с просьбой сообщить об этом по телефону 102 или 099 711 66 03», – обратились в пресс-службе.