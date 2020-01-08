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В Минсоцполитики опубликовали данные по переселенцам на начало 2020 года

08.01.20 13:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на сегодня, 8 января, учтены 1 млн 433 тыс. 454 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 23 декабря в Украине были учтены 1 млн 432 тыс. 290 переселенцев. Таким образом, за 2 недели число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 164 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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