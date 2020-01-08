В Минсоцполитики опубликовали данные по переселенцам на начало 2020 года

В Украине по состоянию на сегодня, 8 января, учтены 1 млн 433 тыс. 454 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Напомним, по состоянию на 23 декабря в Украине были учтены 1 млн 432 тыс. 290 переселенцев. Таким образом, за 2 недели число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 164 человека.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 23.12.2019 – Переселенцев в Украине стало больше еще на две тысячи человек;
- на 16.12.2019 – В Минсоцполитики сообщили об увеличении количества переселенцев;
- на 9.12.2019 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает расти;
- на 2.12.2019 – Переселенцев в Украине становится все больше;
- на 25.11.2019 – В Украине выросло количество переселенцев;
- на 18.11.2019 – Переселенцев в Украине стало больше на несколько тысяч;
- на 11.11.2019 – Число зарегистрированных переселенцев в Украине продолжает расти;
- на 04.11.2019 – Переселенцы в Украине: Стало известно, сколько находятся на учете;
- на 28.10.2019 – Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти;
- на 21.10.2019 – Новые данные Минсоцполитики: В Украине растет количество переселенцев из Донбасса;
- на 07.10.2019 – Переселенцев в Украине снова стало больше;
- на 30.09.2019 – Количество переселенцев в Украине сократилось;
- на 23.09.2019 – В Украине за неделю стало больше переселенцев;
- на 16.09.2019 – В Украине растет количество переселенцев;
- на 09.09.2019 – В Украине посчитали переселенцев: Опубликованы новые данные;
- на 02.09.2019 – Более 1,4 млн: Количество переселенцев в Украине не уменьшается;
- на 27.08.2019 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает увеличиваться;
- на 19.08.2019 – Количество переселенцев в Украине увеличилось;
- на 12.08.2019 – Количество переселенцев в Украине: Опубликованы новые данные;
- на 05.08.2019 – В Минсоцполитики назвали количество переселенцев в Украине;
- на 29.07.2019 – Почти 1,4 млн: В Украине продолжает расти количество переселенцев;
- на 22.07.2019 – Переселенцев в Украине становится все больше;
- на 15.07.2019 – В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев;
- на 08.07.2019 – Количество зарегистрированных переселенцев в Украине продолжает расти;
- на 01.07.2019 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает расти;
- на 24.06.2019 – В Украине снова выросло количество переселенцев;
- на 18.06.2019 – Переселенцы в Украине: Опубликованы новые данные о количестве;
- на 10.06.2019 – Переселенцев в Украине стало на тысячу больше;
- на 03.06.2019 – Стало известно, сколько на сегодня переселенцев в Украине;
- на 27.05.2019 – Количество переселенцев в Украине продолжает расти;
- на 20.05.2019 – Количество переселенцев в Украине снова выросло;
- на 13.05.2019 – Переселенцев в Украине стало больше: Новые данные;
- на 06.05.2019 – В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев;
- на 22.04.2019 – Переселенцы в Украине: Минсоцполитики опубликовало новые данные;
- на 15.04.2019 – Зарегистрированных переселенцев в Украине стало больше;
- на 08.04.2019 – Количество переселенцев в Украине: Опубликованы новые данные;
- на 01.04.2019 – Количество переселенцев в Украине продолжает расти;
- на 25.03.2019 – В Украине выросло количество переселенцев;
- на 18.03.2019 – Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться;
- на 11.03.2019 – В Украине стало меньше переселенцев;
- на 04.03.2019 – Переселенцы в Украине: Опубликованы новые данные о количестве;
- на 25.02.2019 – В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев;
- на 18.02.2019 – В Украине увеличилось количество переселенцев;
- на 04.02.2019 – В Украине стало больше переселенцев: Опубликована статистика;
- на 28.01.2019 – Количество переселенцев продолжает уменьшаться;
- на 21.01.2019 – Опубликованы новые данные: В Украине стало значительно меньше переселенцев;
- на 14.01.2019 – В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев из Донбасса;
- на 08.01.2019 – Стало известно, сколько в Украине переселенцев на сегодня;
- на 02.01.2019 – Количество переселенцев в Украине: Опубликованы новые данные