Все детки даются свыше: Участница Акции «Ринат Ахметов – детям!» о празднике и его героях

Наталья Сидоренко – многодетная мама. На предновогодний праздник в Мариуполе, организованный Фондом Рината Ахметова, она пришла с шестью своими детьми. Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсах, веселились, а их родители знакомились друг с другом и рассказывали свои истории. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Фонда.

«Сейчас моя семья имеет статус детского дома семейного типа. А начиналось все с моей давней мечты иметь хотя бы троих детей. Когда моей старшей дочери было уже 12, и я поняла, что больше рожать не буду, то решила взять ребенка из детского дома. Это был Богданчик. Потом пришли Павлик, Мария, Илья, Алина… Я считаю, что все они – мои родные дети. Все детки даются свыше, я в этом уверена», – говорит Наталья.

На мероприятия под эгидой Акции «Ринат Ахметов – детям!» семья Сидоренко приходит постоянно.

«Для нас это стало одной из новогодних традиций. Уже несколько лет кряду они неизменны: украсить елку, накрыть стол, сходить на праздник от Рината Ахметова», – улыбается женщина.

«Ринат Ахметов – детям!» – самая масштабная новогодняя акция в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч ребят. Только с 2014 года участниками Акции стали 700 тыс. мальчиков и девочек.