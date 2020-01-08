В городском парке Константиновки появится новый аттракцион за почти 200 тыс. грн

В Константиновке (Донецкая обл.) в парке культуры и отдыха появится новый аттракцион. Об этом сообщила директор Коммунального предприятия «Объединение парков и кинотеатров» Инна Ягмурова.

2020 год для города особенный – Константиновка будет отмечать юбилейный День рождения – 150-летие со дня основания. По словам Ягмуровой, к этой знаменательной дате руководство парка готовит приятные сюрпризы для горожан.

Так, в новом сезоне посетителям презентуют новый аттракцион – рельсовый паровозик «Водное сафари». «Этот аттракцион мы приобрели в декабре минувшего года. Средства на его приобретение, в сумме до 200 тыс. грн, были выделены из местного бюджета. "Водное сафари" – это паровозик, состоящий из трех вагонов. В каждом из них установлен водный пистолет, которым нужно целиться в фигурки. Попадание в цель сопровождается звуковыми и световыми эффектами. Думаю, что юные жители нашего города полюбят этот аттракцион», – рассказала Инна Ягмурова.

Также, согласно программе экономического и социального развития города, в 2020 году планируется приобретение и установка аттракциона «Мотодром» стоимостью 1,6 млн грн. Но пока нет информации, сможет ли город выделить финансирование и удастся ли реализовать эти планы.

Напомним, на благоустройство центральных парков Донецкой области были выделены десятки миллионов гривен. Но проекты, задуманные несколько лет назад, до сих пор не реализованы.

Источник: Знамя индустрии