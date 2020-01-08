На Донетчине заработали еще два молодежных центра (Фото)

В селах Донецкой области Мирная Долина и Новополтавка Александровской громады заработали два новых молодежных центра. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, для сельской молодежи создали пространство, где они смогут воплощать свои идеи и креативные замыслы в жизнь, проводить время с друзьями, развивать свой творческий потенциал.

По словам Александровского поселкового головы Людмилы Борисевич, центры должны быть теми заведениями, где постоянно кипит жизнь. «Мы слышим молодежь и всячески способствуем ее развитию. От себя имею пожелание – хочу, чтобы все 365 дней в году здесь кипела жизнь: постоянно проходили мероприятия, тренинги, лекции, мастер-классы, содержательный досуг», – заявила она.

Строительство молодежных центров состоялось в рамках областной программы «Достойная страна для достойных людей» на условиях софинансирования областного и местного бюджетов – 50 на 50.

Стоимость проекта молодежного центра в Мирной Долине составила 1 млн 86 тыс. грн: 500 тыс. грн – областной бюджет, 586 тыс. грн – местный бюджет. В Новополтавке – 1 млн 497 тыс. грн: 500 тыс. грн – областной бюджет, 997 тыс. грн – местный бюджет.

В рамках проекта были отремонтированы помещения, закуплено оборудование и мебель. Отличие центров в том, что кроме мультифункциональных залов со сценой оборудованы спортивные залы с тренажерами, раздевалками и санузлами.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

Как уточняется, свои двери молодежные пространства открыли в ноябре 2019 года. «Отныне сельская молодежь может заниматься спортом, посещать вокальные и декоративно-прикладные кружки. Одно из важных направлений работы молодежных центров – национально-патриотическое воспитание», – резюмировали в пресс-службе.