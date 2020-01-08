Ходил по подъезду с окровавленным ножом: Житель Мариуполя ранил трех человек

В Мариуполе инспекторы роты ТОР задержали «по горячим следам» местного жителя, который, вероятно, нанес ножевые ранения трем мужчинам. Об этом сегодня, 8 января, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области.

Так, происшествие произошло накануне в многоэтажке по бульвару Шевченко. «Соседи сообщили, что стали свидетелями того, как неизвестный с ножом со следами крови ходит по подъезду. Прибыв на вызов, патрульные поднялись на второй этаж, где увидели на полу и стенах следы, похожие на кровь. Навстречу полицейским вышел человек с окровавленными руками, которого сразу задержали. В квартире находились еще трое мужчин с ножевыми ранениями различной тяжести», – говорится в сообщении.

На место сразу прибыли бригады «скорой», которые оказали пострадавшим медицинскую помощь. «Владелец квартиры подтвердил, что именно задержанный нанес им ранения в ходе ссоры», – уточняется в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. Задержанного 38-летнего местного жителя передали следователям Центрального отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.