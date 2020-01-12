Город в смартфоне: На Донетчине можно пользоваться полезными сервисами

В городах Донецкой области введено много полезных сервисов, которыми можно воспользоваться через смартфоны. Среди самых популярных возможностей – отслеживание городского транспорта, обращение к власти и отслеживание состояния воздуха.

Так, не стоять лишнее время на остановке, а выйти из дома прямо к троллейбусу помогает сервис City.Dozor. Он следит за коммунальным транспортом – троллейбусами и автобусами, на которые установлены gps-навигаторы.

В Донецкой области этот сервис работает с тремя городами: Краматорск, Авдеевка и Покровск (до переименования Красноармейск).

Еще один сервис для отслеживания транспорта Eway. Им пользуются такие города Донецкой области, как: Дружковка, Мариуполь, Славянск и Краматорск. Преимущества этого сервиса в том, что в него загружены все маршруты города, как коммунальные, так и маршрутные такси. На карте можно посмотреть, как проходит каждый маршрут. Но отследить наличие и местоположение можно только тех машин, на которых установлен gps и данные о которых переданы на сайт. Поэтому в полной мере этим сервисом можно воспользоваться только в Мариуполе.

Обоими сервисами можно пользоваться как через приложения на смартфоне, так и через сайт на компьютере.

Удобная платформа Единая система местных петиций дает возможность обратиться к властям с собственным предложением и получить официальный ответ в установленные законом сроки. В Донецкой области этой возможностью активно пользуются Славянск, Краматорск и Мариуполь. Только начали осваивать Бахмут (до переименования Артемовск), Торецк (до переименования Дзержинск) и Волноваха.

Жители этих городов могут создавать свои петиции по актуальным проблемам и поддерживать уже созданные.

Присоединение города к системе является бесплатным.

Отдельно Дружковка для создания петиций пользуется другим сервисом.

В Дружковке на зданиях различных учреждений появились таблички с QR-кодом и названием шрифтом Брайля, а в смартфон можно скачать приложение «SMART Druzhkivka». Сканируя код, можно узнать подробности об этом учреждении: какие услуги оно предоставляет, режим работы, адрес, телефон, сайт. Для слабовидящих есть голосовое сопровождение. Так город становится более прозрачным и доступным.

Следить за воздухом помогает сервис Saveecobot.com. Он собирает данные о состоянии атмосферного воздуха из нескольких источников. В Донецкой области такими источниками являются: Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА, общественный мониторинг Eco City, платформы luftdaten.info и Save Dnipro.

Сервис в режиме реального времени показывает состояние воздуха на каждой точке, где установлен датчик и даже предупреждает об опасности для здоровья.

На данный момент можно отслеживать уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах: Святогорск, Николаевка (и соседних Райгородке и Донецком), Славянск, Соледар, Бахмут, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк, Светлодарск, Покровск, Курахово и Мариуполь.

Источник: АКМЦ