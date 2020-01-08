В Донецкой области продлили запрет на охоту

На территории Донецкой области продлен запрет на сезон охоты. Решение было принято 21 декабря 2019 года руководством Донецкой облгосадминистрации. Об этом сегодня, 8 января, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.

«Такое решение принимается на территории Донецкой области в течение нескольких лет. На основании распоряжения председателя ОГА, сезон охоты на все виды охотничьих животных на территории Донецкой области запрещен, кроме регулирования численности диких животных, если их численность угрожает жизни и здоровью людей, нарушает природный баланс», – говорится в сообщении.

Поэтому, как уточняется, с целью регулирования численности, охотничьи хозяйства, находящиеся на территории области, уже получили необходимые разрешения на право добычи хищных и вредных животных не в охотничий сезон и в запрещенных для охоты местах, кроме угодий, расположенных в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Мероприятия по регулированию диких животных будут осуществляться согласно лимиту, способами, не допускающими причинение вреда другим видам животных и обеспечивающими сохранность среды обитания диких животных.

Как отмечается, за незаконную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность. На основании ст. 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира», за нарушение правил охоты предусмотрена ответственность в виде штрафа, изъятие оружия и лишение права на охоту.

Уголовная ответственность за нарушение правил охоты, а также незаконная охота, согласно ст. 248 УК Украины (незаконная охота), предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы.

В полиции призвали охотников не нарушать правил охоты.