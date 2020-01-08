В «ДНР» мужчина хранил дома огнеметы и гранатометы

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) местный житель хранил дома обширный арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«У жителя Шахтерска стражи порядка изъяли 6 гранат, 5 запалов, 8 ручных противотанковых гранатометов, два реактивных пехотных огнемета и 1410 патронов калибром 5,45 мм», – сказано в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД», а мужчину обещают привлечь к «уголовной ответственности».