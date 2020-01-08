ДТП в «ЛНР»: Один человек погиб, четверо госпитализированы

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Авария произошла 6 января на одной из улиц Алчевска. Мужчина 1973 года рождения, управляя легковым автомобилем «ГАЗ-31105», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-111940» под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ», женщина 1972 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте, водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Также госпитализированы водитель автомобиля «ГАЗ» и его пассажиры 1973 и 1988 годов рождения. По данному факту, уверяют в «республике», проводится проверка.