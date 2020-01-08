В «ЛНР» сообщили, сколько будет стоить проезд до КПП

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области утвердили новые цены на проезд до КПП «ЛНР» в районе Станицы Луганской. Новые тарифы будут действовать с 13 января. Об этом говорится в «постановлении правительства», опубликованном на местных интернет-ресурсах.

Согласно «документу», проезд от автовокзала в Луганске до КПП «ЛНР» недалеко от Станицы Луганской будет стоить 20 руб. (8 грн по местному курсу на 8.01.2020), а перевозка одной единицы багажа обойдется в 10 руб. (4 грн).

Проезд с квартала 50-летия Октября в Луганске до КПП будет стоить 12 руб. (5 грн). Провоз 1 единицы багажа – 10 руб. (4 грн).

«Постановление вступает в силу с 13 января 2020 года», – уверяют в «республике».