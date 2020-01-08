В нарушение линий отвода: ОСБСЕ зафиксировала «Грады» и «Гвоздики» НВФ «ЛНР»

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали нарушение со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) по отводу тяжелого вооружения. Об этом сообщается в отчете миссии, обнародованном 7 января.

Так, 4 января на полигоне в районе неподконтрольного Миусинска беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ОБСЕ зафиксировал 7 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», (122 мм), которые были размещены с нарушением линий отвода.

Кроме того, в тот же день БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение, которое было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, на полигоне в районе Миусинска зафиксировано 10 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 12 буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка» и 3 танка Т-64, а вблизи неподконтрольного Хрустального (до переименования – Красный Луч) – 10 буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б», 8 гаубиц 2A36 «Гиацинт-Б» и 10 танков Т-64.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями НВФ еще раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности.

Напомним, в Марьинке (Донецкая обл.) в результате поражения стрелковым оружием погиб мужчина. Об этом сообщает СММ ОБСЕ в отчете, опубликованном 7 января.