«Еленовка в Донецк – от сигаретного ларька»: Ситуация в пунктах пропуска днем 8 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:44. Бахмут – Горловка. Только что проехал украинский в сторону Донецка все быстро, в Донецк на паспортном машин 20-30»;

Мила: «11:41. На ДНР на Майорске всех на выезд в Украину много»;

Katerina: «12:16. Горловка. Очередь около 100 машин на выезд. Украина – очереди нет»;

Мила: «12:24. Майорск. Пешая в Украину большая»;

«Tatyna»: «12:32. В сторону Украины (Горловка) людей полная сетка, забито».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Лера: «10:48. Каргилл в сторону Донецка на машине проехали за 1,5 часа»;

Лера: «10:56. ДНР-блокпост, когда подъехали было машин 30, проехали – уже больше стало + много льготы подъехало»;

Александер: «11:47. Каргилл в Донецк: 43 основа, 20 льгота»;

Nick: «12:25. Каргилл, выезд: где-то 60 основной и 30 льготы»;

«Кот»: «12:47. Марьинка в Донецк – сразу на заезд»;

Рома: «13:12. Каргилл в Украину 60 основной и 25 льготы»;

«Кот»: «13:59. Каргилл в Донецк 30 машин + столько же – льгота»;

Inna: «14:04. Каргилл в Донецк. Основная 70. Льгота 35 на 15:00 (по местному времени, – ред.) по состоянию»;

«Man»: «14:24. Каргилл в Украину – около 30 авто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«MoDaMo»: «11:56. Еленовка в Донецк. Почти до переезда на встречку. На вскидку сказала бы часа на 3. По машинам не скажу, прошла быстро не считала»;

«MoDaMo»: «12:02. Где-то час назад, в Новотроицке в Донецк машин 10. Там же в Волноваху много – до знака 70»;

Andrey: «12:31. Еленовка – с 8:00 до 13:00. В Новотроицком -»;

Andrey: «12:33. В Новотроицком за знак 70»;

Марина: «12:48. Еленовка в Украину. Очередь на повороте на Докучаевск. Движение хорошее»;

Юрий: «13:26. Новотроицкое на въезд в Донецк – пеших море, не входят в палатку, очередь на улице, авто – в два ряда желающих, всех вместо не меньше 80-100 авто»;

Igor: «13:31. В Еленовке на выезд сразу на регистрацию»;

Катюха: «13:32. Еленовка. На выезд машин 20»;

Igor: «14:07. Еленовка. На выезд – никого»;

Ksyusha: «14:16. Новотроицкое в Донецк между знаками 30 и 50»;

Андрей: «14:26. Еленовка в Донецк – от сигаретного ларька».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Irina: «11:34. В Октябре в сторону Украины машин 35, движение есть. На постах всех с украинскими номерами останавливают, проверяют техпаспорт, где-то записывают и все».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. При этом, судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинский стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения очередей нет: