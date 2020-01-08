В «Л-ДНР» на передовую прибыли мобильные снайперские группы

На неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса прибыли мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых проводилась под руководством кадровых российских офицеров в конце декабря минувшего года. Об этом сегодня, 8 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск несмотря на официальные заявления о прекращении огня продолжает подготовку мероприятий по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения», – отметил Шаравара.

В частности, согласно данным ГУР, в течение Новогодних и Рождественских праздников незаконные вооруженные формирования (НВФ) обустраивали на передовых позициях огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесения потерь личному составу Объединенных сил. В то же время, разведывательные группы НВФ проводили активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений Объединенных сил и потенциальных целей для снайперов.

«Кроме того, в передовые подразделения 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года», – сообщил Михаил Шаравара.